L'affetto di Pioli per Firenze, dove inevitabilmente la sua vita è stata segnata; il tifo di Saponara per il Milan, squadra in cui ha giocato con qualche rimpianto per com'è andata; la voglia di rivalsa di Bonaventura, scaricato dai rossoneri e ancora fondamentale in viola, e a parti invertite quella di Rebic, atteso da titolare dopo l'infortunio. E c'è anche Tatarusanu, protagonista inatteso dopo l'infortunio di Maignan e adesso di ritorno in quello che è stato il suo stadio. Fiorentina-Milan, nota il Corriere Fiorentino, non è una partita come le altre per molti dei protagonisti in campo.