Potrebbe esserci una chiamata per Nikola Milenkovic con la Nazionale serba per il Mondiale in Russia. Domenica 20 maggio sarà resa nota la convocazione dei pre-selezionati di Mladen Krstajić per la rassegna iridata, tra i quali potrebbe esserci proprio il difensore della Fiorentina. Come riportato dal giornalista Miloš Marković, il giocatore viola avrebbe superato nelle gerarchie Nemanja Maksimovic del Napoli dopo l'infortunio dell'ex gigliato Matija Nastasic. Si tratterebbe della seconda chiamata con la selezione maggiore per Milenkovic che, nel 2016, aveva disputato un'amichevole contro il Qatar.