La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida che giocherà con la Cremonese nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Lista in cui compare anche Nikola Milenkovic nonostante il calciatore non sia effettivamente partito insieme al resto dei compagni. Il ragazzo ha infatti accusato una sindrome influenzale e raggiungerà il resto del gruppo solamente domani mattina.