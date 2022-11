Tra gli artefici della vittoria della Fiorentina di ieri contro la Sampdoria, al suo secondo gol in una settimana, c’è sicuramente Nikola Milenkovic a cui l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento. Il quotidiano sottolinea come il suo gol contro i blucerchiati, quello del 2-0, sia arrivato praticamente in fotocopia a quello della scorsa settimana contro lo Spezia: il serbo ha preso ancora una volta l’ascensore in area di rigore sorprendendo tutti, soprattutto Audero, diventando ormai un vero e proprio esperto nel fondamentale.



Il gol di ieri, oltre a migliorare sensibilmente la classifica attuale della Fiorentina, ha fatto si che il centrale serbo raggiungesse un particolare primato personale: da quando infatti Milenkovic gioca in Serie A con la maglia viola, ovvero dalla stagione 2017-2018 nessun difensore centrale ha realizzato più reti di lui escludendo calci di rigore. A confermarlo sono i suoi numeri: 14 gol, realizzati per lo più sugli sviluppi di un calcio piazzato, nessuno in Italia come lui. Il classe ’97 potrebbe superare anche il suo record stagionale, nonostante per il momento ancora molto lontano: nella stagione 2019-2020 il serbo mise a segno ben 5 reti, ed è chiaro che adesso il suo obiettivo sia diventato quello di migliorare anche questo particolare dato e diventare uno dei difensori della storia gigliata con maggior centri in campionato.