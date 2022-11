In attesa dei fuochi d'artificio che promettono il derby di Roma e quello d'Italia,ci diranno di più della zona salvezza e delle velleità europee della squadra diche si sta rialzando dopo una partenza stentata.In Brianza la truppa didopo tre vittorie consecutive si è resa protagonista di altrettanti ko. Ora all'arriva l'Hellas Verona, contro cui il Monza non ha vinto nessuno degli ultimi sette scontri diretti (). I gialloblù sono però in un momento difficile: con la Roma è arrivata la(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Dany Mota.(3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Gunter; Depaoli, Hongla, Veloso, Lazovic; Tameze, Kallon; Henry.Al Marassi invece. Il serbo nelle sue prime 2 ha raccolto una vittoria e una sconfitta, restando in piena zona retrocessione.e ora ospitano una Viola ale reduce da una lunga trasferta in Lettonia. Nella passata stagione proprio contro i blucerchiati è arrivata una delle sconfitte peggiori di Italiano su questa panchina: un 4-1 che aveva scosso l'ambiente fiorentino. Ora i toscani cercano una rivincita.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Leris, Villar, Djuricic, Augello; Caputo, Montevago.(4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikone, Jovic, Kouame.