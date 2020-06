Prima la salvezza, poi tutto il resto. Lo ribadisce La Nazione, che ricorda che dal finale di stagione dipenderà la conferma della guida tecnica, ma non solo. Sono in sospeso anche le trattative sui rinnovi, Chiesa e Milenkovic su tutti, ma andiamo con ordine. Chiesa ha un accordo in scadenza nel 2022 e la sua permanenza, ormai lo sappiamo, è in dubbio. La Fiorentina sicuramente rinnoverà il contratto di Dusan Vlahovic fino al 2025, e poi proverà anche con il centrale serbo, che va in scadenza nel 2022, ed è molto richiesto.