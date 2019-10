Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato a Le Parisien del grande impatto in Italia di Franck Ribery: "E' davvero una brava persona. Quando è arrivato quest’estate, eravamo tutti intimoriti che un giocatore con il suo palmares fosse qui con noi. Dopo tre giorni, ci siamo resi conto che Franck era un ragazzo semplice. E sul campo, nessuno può dire che abbia 36 anni. Sembra che abbia 21 anni come me! È impossibile non amarlo".