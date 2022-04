Tra i giocatori in bilico per la prossima stagione in casa Fiorentina c'è Nikola Milenkovic. La Nazione ha analizzato la sua situazione spiegando che l'ipotesi del rinnovo di contratto non è esclusa e sarebbe l'unica strada per confermarlo in viola. Altrimenti, se il giocatore dovesse decidere di non prolungare, verrà venduto per non perderlo a zero tra un anno. La Fiorentina è in attesa di un messaggio, Milenkovic deve sciogliere i dubbi sul futuro.