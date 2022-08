Due giorni per scrivere il futuro. Nelle prossime 48 ore, Nikola Milenkovic e il suo entourage incontreranno i dirigenti della Fiorentina per sciogliere i nodi. La società ha aperto alla cessione ma solo per una base di partenza di 15 milioni di euro; se non dovessero arrivare proposte di questo livello, i viola vorrebbero blindare il giocatore con un rinnovo da 3 milioni di euro al'anno. Lo riporta il Corriere Fiorentino. Su Milenkovic è sempre vivo l'interesse dell'Inter, che sta valutando se fare un tentativo ora o aspettare l'eventuale scadenza del contratto a giugno 2023.