Fiorentina, Milenkovic: "Mi manca il gol e sono arrabbiato. ma andiamo ad Atene con più esperienza"

è intervenuto in conferenza stampa in occasione del media day una settimana prima della finale con l'Olympiacos in Conference League: "È vero, quest'anno ancora devo fare un gol, sono molto arrabbiato con me stesso, spero di farlo in finale. L'importante è che la squadra renda sempre al massimo""Sicuramente quest'anno arriviamo con più esperienza rispetto all'anno scorso. Le finali vengono decise dai dettagli, se non mantieni l'attenzione per tutta la partita rischi di perderla. Ovviamente poi ci sono cose che non puoi preparare, però la percezione del pericolo deve essere altissima"

"È sempre bello giocare partite in stati caldi come quello di Atene e con il tifo che ci sarà. Tutti i tifosi della Fiorentina ci hanno sempre sostenuto, e lo faranno anche in finale, sia chi verrà in Grecia sia chi resterà a Firenze""Prometto ai tifosi che darò sempre il massimo per questa maglia. Noi calciatori sappiamo che ci sono momenti positivi e negativi, ma cerchiamo sempre tutti di migliorarci ogni giorno con il lavoro. Quest'anno vogliamo provare emozioni diverse rispetto all'anno scorso, sapendo anche che giochiamo per Joe!"

"Gli errori individuali capitano spesso nel calcio, senza di essi non miglioreremo mai. Sono orgoglioso del nostro tipo di calcio, la strada è sempre stata quella giusta e continueremo cosi""Non mi sono sentito con Jovetic, anche se lo conosco benissimo. E un giocatore eccezionale, so quale segno ha lasciato qui a Firenze e in quanti lo amano. Dico a Stevan che ci vedremo in finale e che vinca il migliore"