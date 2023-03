Arrivano aggiornamenti sugli acciaccati in casa Fiorentina in vista del match col Milan dalle colonne del Corriere Fiorentino. Nikola Milenkovic è tornato al 100% dopo l'infortunio patito con l'Empoli che lo aveva costretto alla panchina nella gara col Verona. Discorso diverso per Terzic, che starà fuori circa 15 giorni dopo il problema accusato all'adduttore proprio contro gli scaligeri.