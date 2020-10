La firma sul gol può arrivare, come un anno fa proprio contro l'Udinese, quella sul prolungamento di contratto invece è molto più difficile. Secondo il Corriere dello Sport, il difensore serbo Nikola Milenkovic si allontana dai viola. Il suo contratto scade a giugno 2022 e la Fiorentina dovrà mettersi intorno a un tavolo per discutere con Ramadani che cura gli interessi del giocatore.



Servirebbe un colpo di scena per la permanenza duratura, ma se il prolungamento non arrivasse la Fiorentina potrebbe iniziare a pensare di piazzarlo altrove già dalla prossima sessione di mercato perché il rischio di perderlo a zero euro, da svincolato, sarebbe troppo alto. Milenkovic è corteggiato dai principali club italiani ed europei da diverso tempo. La Fiorentina ha arginato la cessione nello scorso mercato estivo, chiedendo una cifra piuttosto alta, intorno ai 40 milioni, ma nel futuro prossimo il muro difensivo alzato dalla società viola, potrebbe non resistere più.