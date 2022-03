Non è ancora completamente tramontata la speranza di un rinnovo con la Fiorentina di Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, se i viola riuscissero a qualificarsi in una competizione europea il difensore potrebbe decidere di prolungare la sua permanenza a Firenze, rifiutando così le avances di altri club. Su di lui c'è anche la Juve, che resta alla finestra per monitorare l'evolversi della situazione.