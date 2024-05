Il paradosso di Leao: il giocatore più prezioso del Milan è anche quello meno ambito sul mercato

Un incontro - il meet & greet presso lo store ufficiale a Casa Milan per presentare la sua personale linea di abbigliamento - per ritrovarsi in mezzo alla sua gente e fare il pieno d’affetto in settimane complicate anche sul piano personale, mentre nel quartiere generale di via Aldo Rossi regna un clima di tensione misto ad attesa e delusione per quello che poteva essere in una stagione che ha tradito le aspettative di tanti e di quello che sarà. Con decisioni fondamentali ed imminenti sul futuro tecnico del club rossonero., l’ultima della serie nei 30 giorni che hanno compromesso il raggiungimento di quello che poteva essere il traguardo in grado di riabilitare un’annata in chiaroscuro. Il riferimento va ovviamente alla finale di Europa League, sfumata nella doppia sfida con la Roma che, insieme al ko nel derby che ha consegnato il ventesimo Scudetto all’Inter, ha dato il la allacontro la squadra di Gilardino. Impalpabile, lezioso, a tratti pure indisponente nell’atteggiamento, ha guadagnato immediatamente la strada verso gli spogliatoi al momento del cambio salvo poi affidare i suoi pensieri ai social. Quello che una certa parte di critica in fondo gli contesta, non intravedendo soprattutto a livello mentale quella maturazione necessaria per diventare un grande campione.(e non lo è stata) per uno dei maggiori talenti a livello europeo, nell’annata in cui il suo club in primis ha puntato forte su di lui facendone, a livello contrattuale e di immagine, il vero testimonial.- I numeri non dicono tutto e i 13 gol ed altrettanti assist in 44 partite stagionali raccontano solo una parte di verità:- l’unica eccezione è rappresentata dalla partita da fenomeno contro il Paris Saint-Germain a San Siro - sono stati il tema dominante della quinta annata in rossonero di Leao, che a quasi 25 anni è chiamato ad un salto di qualità sotto tutti i punti di vistaNon era così dopo lo Scudetto del 2022 vinto in volata grazie soprattutto alle sue irresistibili sgasate - il Chelsea si presentò con una proposta di 100 milioni di euro per il Milan, di 12 a stagione per lui - mentre(leggasi PSG per il dopo Mbappé)per far vacillare il Diavolo.Un valorizzatore di talento, una guida spirituale. Anche per Rafa Leao, chiamato a decidere cosa fare da grande.