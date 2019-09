Il difensore viola Nikola Milenkovic ha parlato attraverso i canali social ufficiali ACF. Queste le sue parole:

“Sono arrivati tanti giocatori nuovi durante l’ultimo mercato. Alcuni sono già dei campioni con esperienza, altri sono giovani che stanno crescendo bene. Abbiamo bisogno di tempo per conoscerci meglio tra di noi. Vlahovic e Terzic sono due bravi ragazzi, sto cercando di farli adattare al meglio. Aleksa è qua solo da pochi mesi, mentre per Dusan è più facile perché si è arrivato a Firenze da un anno e mezzo. Stanno lavorando molto bene, hanno grande voglia di dimostrare a tutti che hanno qualità. Hanno grande fame di fare bene qua, se continueranno così otterranno quello che meritano.



Siamo arrabbiati, ognuno di noi deve esserlo un po’ dentro se stesso perché abbiamo fatto prestazione che avrebbero meritato più punti rispetto a quanti ne abbiamo ora. Contro Napoli e Juventus abbiamo giocato benissimo, avremmo meritato molto di più. Ora guardiamo avanti e prepariamoci al meglio per le prossime partite. L’Atalanta? E’ molto forte, l’anno scorso ha dimostrato di essere una squadra che mette molta intensità sul campo. Hanno movimenti offensivi automatici e un attacco incredibile, può far male in qualsiasi momento. Sicuramente dovremo essere molto concentrati e uniti domenica prossima, come contro la Juventus”.