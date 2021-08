Arrivano le prime parole di Nikola Milenkovic dopo il rinnovo con la Fiorentina, rilasciate direttamente ai canali ufficiali della società viola: "Sono molto contento ed orgoglioso per il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Non ho mai chiesto di andare via in questi anni nonostante siano arrivate offerte molto alte da parte di club europei. Mi sono sempre comportato da professionista nei confronti di questa maglia, di questa città e dei tifosi. Ho sempre evitato di fare polemiche, preferivo parlare con le prestazione sul campo anche quando le cose non andavano bene. Durante questo calciomercato non ho chiesto di andare via per forza, pure il Mister a Moena ha detto che quando un giocatore vuole andare via non si allena come mi sono allenato io. L'unica cosa che mi interessava era la prospettiva del club e della squadra. Lo stile di gioco che propongono il Mister ed il suo staff mi piace, posso migliorare ed esprimermi al meglio. Vedo una buona sinergia tra il Mister e la squadra, questo mi trasmette la sensazione che si possa fare molto bene quest'anno. Spero che i tifosi saranno soddisfatti e ci sosterranno dandoci una mano da dodicesimo giocatore. Spero che tutti insieme porteremo questa squadra e questa città dove meritano. Per quanto riguarda il resto ci sarà tempo per parlare. Il gioco di Italiano ha sicuramente influito molto nella mia scelta di rinnovare con la Fiorentina. Difesa alta, tanto possesso palla e dominio di gioco: tutte cose che mi piacciono. Speriamo di poter regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi e di poterci divertire. Voglio ringraziare il presidente Rocco Commisso, i direttori Joe Barone e Daniele Pradè, il Mister, il suo staff e la squadra. Sento tanto l'affetto da parte della città, darò tutto me stesso per essere all'altezza delle aspettative".