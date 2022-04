Alzi la mano chi non è rimasto senza parole quando, al momento dell’annuncio delle formazioni ufficiali di Juventus e Fiorentina, a vedere il nome di Martinez Quarta al posto di quello di Nikola Milenkovic. L’assenza del serbo, costretto a dare forfait a poche ore dal calcio d’inizio a causa di un virus gastrointestinale, ha lasciato tutti di stucco ma adesso la speranza di Vincenzo Italiano è quella di recuperarlo il primo possibile per il rush finale in campionato.



Le condizioni fisiche del centrale sono in netto miglioramento, ma nonostante questo anche ieri il serbo non ha preso parte all’allenamento per precauzione. In ogni caso, anche secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione, Italiano non sembra volersi privare nuovamente di Milenkovic ed è pronto, in vista di domenica, a provarle tutte per recuperarlo: l’idea del tecnico è comunque quella di mandarlo in campo all’Arechi dal primo minuto. In casa viola filtra ottimismo, ma ovviamente sarà fondamentale la giornata e la sessione di allenamento di oggi per capire se Milenkovic farà o meno parte della sfida contro la Salernitana.