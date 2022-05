Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina il cui contratto scadrà nel 2023, dovrà decidere quale strada prendere. Come racconta la Gazzetta dello Sport, sul giocatore c'è il pressing della Juventus, che dovrà ricostruire parte della difesa. In caso di mancato rinnovo con i viola, è probabile che Milenkovic venga ceduto già quest'estate per non perderlo a zero.