Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato all'agenzia di stampa Reuters: queste alcune delle sue dichiarazioni.



SOGNO EUROPA - "È presto per parlarne, c'è ancora tanto tempo per migliorare. La Serie A è molto competitiva quest'anno e ci sono molte grandi squadre che lotteranno per i primi sette posti in classifica. Certo, giocare in Europa era un obiettivo anche negli anni precedenti. Non si può nascondere. Tutti qui a Firenze vogliono tornare a giocare in Europa".



JUVENTUS - "So quanto vale questa partita per la Fiorentina, Firenze ed i tifosi. Non dobbiamo pensare al loro momento perché conosciamo i giocatori che hanno in rosa, possono fare la differenza in ogni motivo. Contro lo Zenit hanno fatto una grande partita e hanno vinto. Non possiamo pensare che la Juve sia in crisi perché ha sempre giocatori che possono far male all'avversario".



VLAHOVIC - "E' bravo, un ragazzo calmo, serio e professionale che lavora sempre sodo. Pochi giocatori hanno la personalità e la fame che porta lui ogni giorno in allenamento. Vuole sempre migliorarsi e diventare un grande giocatore. Ho visto un'incredibile professionalità e dedizione da parte sua nel suo lavoro".