Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Samp:



"Era fondamentale vincere oggi, eravamo in ritardo in classifica. Dovevamo dare continuità ai risultati e ci siamo riusciti, abbiamo dato il meglio ed abbiamo portato a casa i tre punti. Questa è la cosa più importante".



TRASFORMAZIONE - "Ultimamente guardiamo più ai risultati che alle prestazione. Prima eravamo belli, ma non riuscivamo a portare a casa i risultati. Ora siamo più concreti, in questo momento è importante fare punti".



DIFESA - "C'è maggiore attenzione difensiva. Giocando con la linea alta ci sono tanti pregi, ma anche tanti rischi. Oggi non abbiamo preso gol, per noi difensori è importante e ci dà tanta fiducia".