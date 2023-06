Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro il West Ham:



“La maglia viola è come una seconda pelle, posso solo ringraziare i tifosi per tutto quello che mi hanno dato negli anni. Firmando il rinnovo sapevo del progetto del club, mi è piaciuto molto, anche se non ero sicuro che saremmo arrivati a giocarci due finali. Le ambizioni di tutti mi hanno fatto credere che ce la potevamo fare. Per me è stata una stagione un po’ particolare, ho avuto infortuni patiti per la prima volta, ma ora sto bene. Il West Ham è potente, intenso, veloce. Fisicamente sono forti, bisogna stare sul pezzo e credere in noi stessi come abbiamo sempre fatto. Jovic? Lo vedo bene, sono contento per lui per come lo conosco, domani può darci una grande mano. Da sei anni sono a Firenze, sono contentissimo di stare qua. Secondo me la Fiorentina merita di giocare sempre su questi palcoscenici. Nessuna rivincita verso chi non è qua, facciamo il possibile per tutti coloro che saranno qua con noi“.