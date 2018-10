In un'intervista rilasciata al giornale "La Nazione", Kevin Mirallas, attaccante belga della Fiorentina in prestito dall'Everton, ha allontanato un suo possibile ritorno in Inghilterra al termine della stagione.



"Il mio più grande obiettivo - ha affermato Mirallas - è quello di restare in viola, di convincere la dirigenza a riscattare il mio cartellino perché vorrei continuare a lungo questo mio percorso".