Secondo Gazzamercato, la Fiorentina è sulle tracce del talento uruguaiano di casa Boca Juniors, Naithan Nandez. Il centrocampista, che sarà parte della spedizione celeste al Mondiale russo, vorrebbe proseguire in Argentina e il Boca, che lo ha comprato per 4 milioni di euro, non vorrebbe farlo partire. Però i viola, dopo la partenza di Milan Badelj in regime di svincolo, sono in fila per prenderlo.