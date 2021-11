In realtà ha giocato poco, pochissimo, a causa delle prestazioni da fenomeno di Vlahovic e degli infortuni che lo colpiscono con cadenza regolare. Aleksandr Kokorin però, in quasi un anno in viola, non ha mai effettuato un tiro verso la porta avversaria. E per un attaccante, questo dato è estremamente mortificante. Con oggi è passato un mese da Venezia-Fiorentina, la prima partita saltata a causa dell'infortunio che tutt'ora lo costringe a lavorare a parte. Un flop assoluto, sia per quanto viene pagato (1,8 milioni, il quinto in assoluto), sia per quello che (non) ha fatto vedere.