L'ex attaccante della Fiorentina Paolo Monelli è intervenuto a firenzeviola.it dove ha detto la sua su Cabral e sul momento della squadra gigliata: "Quello che mi piace di Cabral è la sua capacità di saper segnare in molti modi, come dimostrano gli straordinari gesti tecnici con cui si è reso protagonista nel Basilea. Fiorentina in coppa? Per quanto riguarda la Coppa Italia, la Fiorentina nel momento in cui dovesse arrivare in finale, avrebbe comunque davanti un avversario più forte di lei, tenendo conto della superiorità di Juve e Inter, mentre in Conference bene o male ne è rimasto uno o al massimo ne sono rimasti due di avversari pericolosi, e ancora c'è da giocare le semifinali. Ad ogni modo sia in Conference che in Coppa Italia la Fiorentina ha la possibilità di arrivare almeno in fondo"