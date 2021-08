La Fiorentina di Vincenzo Italiano si è arresa dopo aver tenuto botta per larghi tratti in casa della Roma, giocando circa un tempo in inferiorità numerica e venendo punita dai millimetri in occasione delle prime due reti giallorosse. Questione di attimi, di fermo immagine e di linee che vengono tracciate per stabilire se gli attaccanti della Roma fossero o meno oltre Milenkovic e Igor. Ed è stato proprio questo a scatenare le ire dei tifosi fiorentini.



FRAME – Da Firenze arriva così la protesta contro la scelta del fermo immagine per valutare la posizione di Mkhitaryan prima e, soprattutto, di Abraham poi. Sui social viene fatto notare che nel frame proposto dal VAR Abraham è in gioco, ma in quello immediatamente successivo, con il pallone ancora in partenza dal destro di Mkhitaryan, l’attaccante è leggermente oltre. Italiano nel post partita ha sollevato dubbi su un possibile fallo su Pulgar nell’azione che ha portato al 2-1, e c’è anche chi invocava un controllo al video in occasione del rosso a Dragowski. Mourinho ha definito “perfetto” l’utilizzo della tecnologia in campo, ma in riva all’Arno in molti non sono d’accordo.



