Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Verona, che si giocherà domani al Bentegodi:



Ripartire? “E’ stata una sconfitta pesante quella contro il Cagliari, io e la squadra siamo rabbiosi. Non possiamo sbagliare di nuovo l’interpretazione della gara. Ho visto bene la squadra. Domani sarà una battaglia a livello fisico”.



Verona? “Sono compatti e forti fisicamente. Dovremo mettere in campo il massimo dell’agonismo e della concentrazione. Sotto il profilo tecnico possiamo fare qualcosa in più. Sono aggressivi in avanti, non si limitano a difendere. Ho visto una squadra abilissima nelle transizioni”.



Ribery? “La sua assenza non è una scusa per la squadra. La sua assenza è stata pesante ma lo sarebbe stata per qualsiasi squadra, ora sta bene”.



Centrocampo? “Ho numericamente tante soluzioni. Qualche dubbio fino ad oggi me lo sono portato, come è giusto che sia. Ci sono alcuni giocatori che non giocano da tempo. Cristoforo ha grandissima esperienza e ha fatto un’ottima preparazione, mentre Zurkowski sta migliorando. Eysseric, anche se non ha giocato molto, ha qualità. E poi occhio ad altre soluzioni come Ghezzal mezzala”.



Chiesa sulla fascia? “Lo dico anche io che è più esterno che attaccante in un 4-3-3. Federico ha le qualità fisiche per fare anche l’esterno nel 3-5-2”.



Razzismo? “Vedo un interesse e prese di posizioni decise da parte degli organi competenti. Bisogna lavorare ma credo che si arriverà ad avere la perfezione negli stadi”.