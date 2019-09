Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro l'Atalanta: "Pedro? Viene da un grave infortunio, si è ripreso e lo stiamo valutando. Rispetto agli altri è indietro a livello fisico. Ho parlato serenamente con il ragazzo, spiegandogli la sua esigenza di giocare. Il ragazzo ci ha pensato e ha deciso di andare a giocare, vedremo poi di volta in volta cosa succederà".



SULLO SCHIERAMENTO - "Ogni gara va analizzata nella giusta maniera, ad oggi stiamo continuando il nostro percorso, ma ancora è lungo. Non dobbiamo farci condizionare nei giudizi da quello che è stato il finale della scorsa stagione. Mi mancano i punti, come mancano alla squadra, vogliamo farli e aprire un nuovo percorso".



SULLA FORMAZIONE - "Nella scorsa partita è stata determinata dall’incontro, a posteriori ho rischiato tanto, perché se le cose fossero andate male, ne avrei pagate le conseguenze. Adesso è difficile cambiare, dopo la prestazione contro la Juve, abbiamo trovato quello cercavamo. Ho risorse importanti e mi piacerebbe sfruttarle tutte".



SU CASTROVILLI - "Ha lavorato bene, è molto sereno. Non si risparmia mai e ha sempre voglia di migliorare".



SULL'ATALANTA - "Ormai è una realtà consolidata, se ricorda la mia prima Fiorentina mi fa piacere. Ci aspetta una partita molto difficile, contro un avversario che costringe molto ad allungarsi. Sono curioso di vedere come risponderà la mia squadra, ho visto la gara dell’altra sera e nonostante il risultato pesante non hanno fatto una brutta prestazione".



SU COSA MANCA - "Qualche gol, dobbiamo essere più tranquilli negli ultimi metri. Non sono preoccupato, la squadra sta bene, ha buona condizione e sa cosa fare".



SU CHIESA - "Metterlo sulla linea dei cinque è una possibilità, perché in caso di necessità di attaccanti e di gol potrebbe essere una risorsa per noi".



SUL DOPPIO REGISTA - "Badelj e Pulgar possono coesistere, sono centrocampisti forti che vedono il campo e sanno costruire il gioco, anche se magari in modo diverso".