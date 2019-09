Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa dopo la grande prestazione contro la Juventus in conferenza stampa:

“Dopo la fine del mercato ho tirato una linea, contro il Napoli avevamo fatto una grande prestazione, poi ci era mancato equilibrio. Con due esterni così offensivi è stato giusto costruire la squadra in questo modo.

Castrovilli? Ha grandissime potenzialità, ha un grandissimo cambio di passo. Può ancora migliorare, ma ha fatto una prestazione maiuscola ed il futuro è dalla sua parte.

Modulo? Nel calcio di oggi la tattica non esiste più, tutto dipende anche dagli avversari se riproporrò o meno questa tattica, oggi abbiamo fatto una buonissima partita.

Arbitro? Ho avuto un piccolo diverbio, e me ne scuso, ma per me non si deve fermare il contropiede di una squadra, in superiorità numerica e a pochi minuti dalla fine, per una botta che non sia alla testa.

Caceres? Ha fatto una grande partita, considerando che si è allenato due volte con noi. Ha grandissime qualità, ci ha aiutato molto.

Ribery? Franck ha fatto una partita suntuosa, è un calciatore di straordinario talento che non si trattiene mai. Ha fatto una partita straordinaria.

L’abbraccio con Sarri? Gli ho dato il bentornato e gli ho chiesto il numero della madre per invitarla qui".