L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna.



CAMBIAMENTI - "Ogni allenatore ha il suo modo di vedere il calcio, ha il suo metodo di preparare le partite. Qualcosa devo cambiare, non posso stravolgere. Qualcosa bisogna cambiare perché l'ultimo trend non è positivo, subiva gol"



IL REGISTA - "Credo che questa squadra debba giocare con tre centrocampisti. Si può scegliere le caratteristiche, anche i difensori saranno tre. Tutto il resto lo vediamo"



CHIESA - "Un calciatore moderno e completo, sa fare tutto. Le cose migliori le ha fatte sulla fascia, partendo da lontano, così come ha fatto bene vicino alla porta. Può fare tutto, mi auguro che faccia il meglio, lo metteremo nelle condizioni per esprimersi al meglio"



AMBIENTE - "Abbiamo bisogno di punti, li faremo anche con forza. Sono qui da tre giorni, manco da qualche anno, è una situazione delicata per esprimere un giudizio sulla contestazione in corso. Senza sinergia qui a Firenze non si può arrivare al risultato: chiedo questo, chiedo alla gente che si fidi del mio entusiasmo"



EDIMILSON - "Ieri si è allenato per la prima volta"



SIMEONE E MURIEL - "Sono due giocatori che lavorano per la squadra, possono giocare insieme. Ci sono anche altre soluzioni in rosa, a oggi" PRIMAVERA - "Faccio i complimenti alla squadra e a Bigica, ci sono elementi interessanti. Giocavo con Emiliano nell'Empoli e sono contento che abbia vinto la Coppa Italia. Non ci sono solamente Montiel e Vlahovic, nei prossimi giorni vorrò tastarli con i più grandi"



BOLOGNA - "Ho pensato a preparare la partita di domani, ho necessità di punti. Con ventuno punti a disposizione potrebbe succedere l'inimmaginabile. Con Mihajlovic, il Bologna sta avendo un cammino di ottimo profilo, segna molto anche in trasferta"



MANCANZA DI TECNICA - "Non c'è un solo modo di fare calcio. Le richieste della società erano quelle di riportare entusiasmo e abbiamo fatto delle scelte nel 2012 in un senso, di correre alcuni rischi. Questo è un centrocampo diverso, con altre caratteristiche e bisogna sfruttarle"



VERETOUT - "Ha fatto bene davanti alla difesa, può fare tutto a centrocampo. Edimilson si avvicina di più al vertice basso"



GLI EX VIOLA - "Ne ho sentiti molti, sono stati carini e li ringrazio. Non so neanche se sono riuscito a rispondere ai messaggi, ce n'erano tanti"



PROMESSE - "Qui ho visto vicinanza e voglia di crescere, qui possiamo fare calcio vero. Saranno i risultati a dimostrare se abbiamo ragione o torto. Mi dispiace che ci sia scetticismo a prescindere"



EMOZIONI SQUADRA - "Il gruppo è dispiaciuto, erano legati a Pioli. Nel calcio bisogna voltare pagina, non c'è tempo per alibi. Mi stanno dimostrato possibilità"