L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan.



SULLA SQUADRA - "Va in difficoltà con poco, ma dentro la partita si ritrova. Ci siamo meritati i fischi, dobbiamo creare entusiasmo con la città, altrimenti siamo dei masochisti"



AMBIENTE - "Non è difficile giocare in queste condizioni, sono mesi che è così. Dobbiamo fare così e la reazione della squadra c'è, chi ha fatto sport ad alti livelli sa che in queste situazioni non è facile"



FUTURO - "Dobbiamo pensare al presente, a come unirci, altrimenti è tutto complicato. Questa è la cosa più importante: il futuro si programma creando entusiasmo tra le parti"



PAURA - "Come si giudica un calciatore o una squadra che non ci sono? Non è un discorso tecnico, né tattico. Nel primo tempo sembrava che fossi arrivato stamattina, sono consumati mentalmente ed energicamente. Nella seconda frazione c'è stata una reazione, anche inaspettata per come era andato il primo tempo"



LETTERA DELLA VALLE - "Io parlo con loro, sempre. Io l'ho letta sapendo tutto. L'obiettivo è finire il campionato. Ha detto che poi parlerà, aspettiamo la fine del campionato"