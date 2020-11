Riccardo Montolivo, ex centrocampista della Fiorentina tra le tante, ha parlato al Corriere dello Sport, soffermandosi anche su Cesare Prandelli:



"Mi sono emozionato quando l'ho rivisto sulla sua panchina. Lui sperava di tornare alla Fiorentina visto che ne è anche tifoso. Gli auguro di ripercorrere i nostri anni d'oro. Il ricordo più bello dei miei anni a Firenze sono sicuramente le cavalcate europee e gli ottavi di Champions League contro il Bayern, ma anche la semifinale di Coppa Uefa. Secondo me Bonaventura è il giocatore ideale per Prandelli mentre per quanto riguarda Cutrone io uno come lui lo vorrei sempre in squadra".