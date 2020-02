Altra sanzione inflitta da parte del Giudice Sportivo nei confronti della Fiorentina. Come si legge nel referto, al club viola sono stati inflitti 6 mila euro per “avere i suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo nei confronti dell’istituzione arbitrale; nonché per cori oltraggiosi, al 15° del primo tempo, nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria“.