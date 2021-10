Nella settima giornata di, ilche guida la classifica a punteggio pieno con 18 punti, fa visita alla, sorpresa del campionato e quinta in classifica con 12 punti. Nell'ultima trasferta di campionato, il Napoli aveva surclassato la Sampdoria con un netto 4-0, mentre i viola hanno perso ultimo match giocato fra le mura amiche, arrendendosi all'Inter con il risultato di 3-1.fra viola e azzurri sono 165 (146 in Serie A, 17 in Coppa Italia e 2 in Serie B), con un bilancio di 57 successi per la Fiorentina, 49 pareggi e 59 vittorie per il Napoli.: i toscani hanno realizzato 204 gol, i partenopei 189. Oggi tutti in campo alle 18 al Franchi,, con Aureliano al Var.Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, GonzalezOspina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne.​