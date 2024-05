Le ultime speranze europee che passano attraverso il campionato si giocano tutte in questo venerdì 17 maggio 2024 quando al Franchi di Firenze a partire dalle 20.45metterà in palio (se proprio i viola e l'Atalanta non dovessero vincere le rispettive finali europee) l'ultimo posto disponibile per accedere a una competizione Uefa 2024/25, verosimilmente la Conference League.(4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola.

A disposizione: Martinelli, Christensen, Ranieri, Faraoni, Kayode, Parisi, Maxime Lopez, Ikoné, Castrovilli, Infantino, Duncan, Comuzzo, Mandragora, Barak, Belotti.All.: Italiano.(4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Juan Jesus, Traoré, Lindstrom, Dendoncker, Ngonge, Raspadori.All.: Calzona.Arbitro: MarchettiAmmoniti: -Vincenzo Italiano parte da un vantaggio di 2 punti in classifica e da un momento positivo con 3 vittorie nelle ultime 4 gare. Francesco Calzona, invece non trova una vittoria con gli azzurri da 5 gare. Assenti Sottil per i viola, Osimhen, Gollini, Mario Rui, Di Lorenzo e Zielinski per il Napoli. Arbitra il signor Marchetti e sono