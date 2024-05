può nulla sui due gol ospiti, reattivo su Politano nel secondo tempo: soffre parecchio la spinta di Kvara su quel lato soprattutto nelle prime fasi. Poi però gli prende le misure e compensa con la tanta spinta in fase offensiva: a livello atletico è una spanna avanti a tuttigara tutto sommato attenta contro un Napoli che davanti compiccia pochino: parte a duemila su Kvara, ma si addormenta incomprensibilmente sullo stacco di Rrahmani che fa 0 a 1. È di fatto l’unico errore della partita, che però pesa

lo stadio lo becca per un tiro sbucciato in curva nel primo tempo. Si fa perdonare con un arco giottesco che bacia la traversa e si insacca alle spalle di Meret.: partita ordinata. Non sbaglia un passaggio, anche se non offre spunti particolari: viaggia a velocità ridotta, segno di una condizione probabilmente non ottimale. Se la cava, ma in serate come questa servirebbe la sua magiairriconoscibile nel primo tempo dove compie un numero di errori tecnici non da lui. Meglio nel secondo, quando prova a cercare la rete calciando anche da lontano. Così così

: sufficienza stiracchiata guadagnata grazie a un paio di interessanti tracce in verticale in una partita tutto sommato anonima. Dal 78’: solita partita di lotta e di governo provando a ritagliarsi spazio soprattutto quando salta di testa. DI pericoli, però, ne crea pochissimi.prova a dare la scossa con le sue accelerazionidorme per tutto il primo tempo, finché non si inventa una rasoiata che finisce in buca d’angolo. E tanto basta.prende a sportellate i centrali azzurri. Si guadagna anche un rigore, che poi gli toglie il VAR

: opta per la Fiorentina dei migliori che dovrebbe anche essere quella che si presenterà ad Atene, al netto di qualche piccola eccezione. La Fiorentina per la verità non appare brillantissima e paga un inizio shock. La squadra comunque risale la china e alla fine porta via un buon punto contro i campioni d’Italia. E questo non è mai banaleNAPOLINapoli: rischia alla mezz'ora con un'incertezza su un'uscita alta. Battuto dalla punizione perfetta di Biraghi, non arriva sul destro all'angolo di Nzola.: out Di Lorenzo, è arrivato il momento della sua chance dall'inizio. Ci mette la sua solita determinazione e va con pericolosità sul fondo servendo in area qualche pallone interessante.

: porta in vantaggio il Napoli svettando più alto di Martinez Quarta. Non riesce ad opporsi a Nzola sul gol del 2-1.: si affida tanto al gioco fisico, ai duelli aerei. Non commette errori evidenti.: partita attenta, solida nel contenere Nico Gonzalez e, quando si allarga, Beltran.: copre più zone del campo e a volte si inserisce anche con buoni tempi.: da un suo fallo di mano davanti l'area di rigore nasce la punizione segnata da Biraghi.: si vede veramente poco in entrambe le fasi e spesso gira a vuoto.: parte bene sulla fascia destra dando fastidio a Biraghi. Serve l'assist a Rrahmani pennellando bene il calcio d'angolo. Però arriva da parte sua il regalo a Nzola. Sfiora il gol al 63' con un bel mancino di prima intenzione ma il palo gli dice di no (31' s.t.: nessuna sgasata degna di nota).

: cerca di attaccare in mezzo ai due difensori della Fiorentina ma difficilmente riesce a giocare d'anticipo (31' s.t.: lo si ricorda solo per il calcio d'angolo battuto sulla testa di Rrahmani che ha sfiorato la doppietta e per il destro e incrociare al 93' di poco al lato).: sembra essere ispirato, poi si innervosisce. Non si ferma e trova una magia quasi all'ora di gioco con una punizione spettacolare all'incrocio. Imparabile per Terracciano (41' s.t.).: primi 20 minuti buoni del Napoli, fatti della giusta intensità e del vantaggio con Rrahmani. Dopodiché arrivano i soliti errori, le distrazioni e la Fiorentina che ne approfitta. Esce dal Franchi con un buon pareggio grazie all'invenzione di Kvara che tiene ancora aperto il discorso ottavo posto. Cambi solo nel finale, come al solito.