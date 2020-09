Due giorni dopo la riunione di Lega che ha costretto tutti i dirigenti delle squadre di Serie A alla quarantena a causa della positività al Covid di Aurelio De Laurentiis, vengono fuori i primi risultati ai test svolti dai dirigenti. Come riporta il Corriere dello Sport, sono risultati negativi i primi tamponi fatti da Joseph Commisso e Joe Barone, ora restano in attesa che anche il secondo tampone attesti la negatività al virus. Intanto De Laurentiis sta bene ed è nella sua casa romana con la sua Jacqueline. Non ha febbre.