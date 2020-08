Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, l’attenzione della Fiorentina per Alessio Riccardi si è fatta sempre più forte. Il talentuoso centrocampista classe 2001 è indicato da molti addetti ai lavori come un futuro campione. Abile in fase d’impostazione, con una spiccata visione di gioco, in passato la Juventus aveva tentato in tutti i modi di acquistarlo, senza tuttavia riuscire nell’intento. Anche adesso per il giovane italiano la concorrenza è agguerrita, sulle sue tracce ci sono Cagliari e Sassuolo. Per strapparlo ai giallorossi serve l’offerta economica giusta, con una richiesta che oscilla tra i 4 e i 5 milioni di euro, ed un progetto concreto da proporre al giocatore.