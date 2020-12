L'entusiasmo per la storica vittoria della Fiorentina contro la Juventus è palpabile nella città toscana, e l'onda lunga si protrarrà per molti giorni. Dopo il trionfo di ieri, la squadra di Prandelli è tornata a Firenze intorno alle 2.45 di mattina, e ad attenderla c'erano circa 50 tifosi. Tra fumogeni, cori e applausi, la Fiorentina si è regalata qualche minuto di spensieratezza, con Dragowski protagonista durante il coro "Chi non salta juventino è", quando non si è tirato indietro, partecipando alla gioia dei tifosi.