Fiorentina, nervi tesi Ikoné: se la prende con un raccattapalle del Viktoria Plzen

un' ora fa



Jonathan Ikoné, esterno francese della Fiorentina, non ha dato il meglio di sé nei pochi minuti in campo alla Doosan Arena, terreno di gioco del Viktoria Plzen, nell'andata dei quarti di finale di Conference League. L'ex Lille è subentrato a Nico Gonzalez all'84', e gli sono bastati cinque minuti per farsi ammonire in maniera del tutto evitabile.



Palla fuori, Ikoné la vuole in fretta e fa un cenno al raccattapalle che tiene in mano il pallone. A questo punto il giocatore viola, che nel frattempo si è avvicinato trotterellando, dà una spinta al ragazzo, prende la palla e poi gliela lancia addosso. L'arbitro israeliano Grinfeld lo ammonisce immediatamente.