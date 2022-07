Dopo una prima settimana di calciomercato assai esaltante rispetto al solito, la Fiorentina continua ad operare sul mercato in entrata: adesso l’obiettivo numero uno è Dodò dello Shakthar Donetsk. Nonostante nelle ultime ore qualcuno abbia prospettato un improvviso stop della trattativa, con il club ucraino che si sarebbe irrigidito per il traccheggiare dei viola, sembra non esserci alcun problema: il trasferimento sarebbe ormai ai dettagli e non c’è alcuna possibilità che possa saltare.



A trattare l’argomento quest’oggi è Il Corriere dello Sport, che quest’oggi ha cercato di fare il punto della situazione sul brasiliano. Rispetto a fine giugno sono stati fatti impportanti passi in avanti, anche se al momento mancano ancora gli ultimi dettagli per consentire ai due club di trovare l'intesa finale: nella giornata di venerdi intanto le parti dovrebbero incontrarsi di nuovo per chiudere. Secondo il quotidiano a rallentare l’operazione sarebbe stata l’ultima richiesta fatta dal club ucraino: dopo settimane di contatti, in cui lo scenario non era mai stato ipotizzato, lo Shakthar avrebbe chiesto una percentuale sull’eventuale rivendita.