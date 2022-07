Secondo giorno di ritiro moenese per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La giornata dei viola è iniziata la mattina attorno alle ore 9.30 quando la squadra si è ritrovata al centro sportivo Cesare Benatti per la consueta sessione di allenamento. Dopo una prima parte all’interno della palestra la squadra si è spostata sul campo per svolgere una serie di partitelle con le sponde per poi svolgere una seconda parte prettamente fisica. Mentre il gruppo era a lavoro sul campo, il diretto generale viola Joe Barone ha inaugurato, con tanto di taglio del nastro, il Viola Village adiacente all’impianto.



Prima dell’allenamento pomeridiano i due nuovi acquisti della Fiorentina, Luka Jovic e Pierluigi Gollini, si sono presentati ai tifosi: è stata l’occasione per sentire le prime parole da giocatori viola dei due nuovi arrivati. Alle 17 poi l’intero gruppo squadra è tornata ad allenarsi: quella pomeridiana è stata una sessione prettamente col pallone con Italiano che ha diviso la rosa in tre squadre proponendo diverse partite a tema. Particolarmente sollecitati i portieri, sotto esplicito input del tecnico, spesso chiamati in causa durante la fase di palleggio. Da sottolineare la buona prova di Gollini, che si è dimostrato all'altezza delle richieste del tecnico. Lavoro a parte per Jovic, Venuti e il lungodegente Castrovilli.