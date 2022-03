Nelle ultime ore erano uscite delle voci che lo volevano in un futuro prossimo a Bergamo con la maglia dell’Atalanta, ma la volontà della Fiorentina è quello di rinnovargli il contratto per un’ulteriore stagione. Stiamo parlando del centrocampista viola Giacomo Bonaventura, arrivato nell’estate del 2020 l’ex Milan in sue stagioni ha totalizzato 60 presenze e 6 reti totali.



Risultati che porteranno il club gigliato a riscattarlo: il giocatore ha infatti convinto la dirigenza viola scattare l’opzione di rinnovo presente nel contratto firmato due estati fa dal centrocampista. Nonostante le ultime indiscrezioni di mercato quindi il numero 5 resterà a Firenze almeno fino al termine della stagione 2022-2023.