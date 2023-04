Nico Gonzalez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League fra Lech Poznan e Fiorentina. Queste le sue parole: “Domani sarà una gara importante per tutti. In queste partite bisogna dare la vita. L’abbiamo preparata bene, loro sono forti. Vediamo se riusciamo a fare risultato”



I TRE FRONTI - Per noi sono tutte finali. Abbiamo trovato la strada giusta e stiamo lavorando bene. Abbiamo preparato questo match e lunedì giocheremo un’altra finale con l’Atalanta.



I MARGINI DI MIGLIORAMENTO – Domani sarà una partita importante. Sento che domani posso fare quello che so fare. Per me è molto importante personalmente. Spero domani di poter fare il Nico Gonzalez che faceva la differenza.



40MILA TIFOSI - In campo siamo 11 contro 11, ciò che c'è fuori non importa. Sappiamo cosa dobbiamo fare, questa partita si vince con la testa e dando la vita su ogni pallone. Se facciamo quello, porteremo un risultato positivo a Firenze