Questa nuova stagione è iniziata in salita per ladi, con la squadra che partita dopo partita dimostra di poter perdere contro chiunque, l’esatto opposto di quanto dimostrato la scorsa stagione sul campo. Se la Fiorentina non segna più molto dipende anche dalla prolungata assenza di, da sempre uno dei punti fermi dell’attacco viola. Il numero 22 viola, che salterà anche gli impegni con la nazionale argentina, da tempo soffre di un fastidio al tallone.L’esterno argentino da inizio stagione ha totalizzato soltanto 125 minuti, tutti nelle prime 4 partite:Qualche settimana fa Italiano lo aveva inserito nella lista dei convocati per la partita casalinga di campionato contro la Juventus, scegliendo poi di non farlo entrare neanche un minuto.Dopo la debacle di Istanbul la Fiorentina questo pomeriggio è tornata ad allenarsi all’interno dello Stadio Franchi e Nico Gonzalez era regolarmente presente: questa volta vestiva normali scarpette da gioco, a differenza di qualche settimana fa quando si allenava con la scarpa ginnica. Per capire se il giocatore sarà disponibile occorre aspettare comunque domani quando il tecnico gigliato renderà nota la lista ufficiale dei convocati.Ecco alcune immagini dall’allenamento di oggi: