Fiorentina, niente scambio Ikonè-Belotti. Barone: 'Jonathan non andrà alla Roma'

Jonathan Ikoné non andrà alla Roma. In questi giorni il club giallorosso ha parlato a lungo di un possibile scambio con la Fiorentina che vedeva l'esterno in giallorosso e Belotti al 'Franchi', ma l'operazione non si farà. A confermarlo ai canali ufficiali del club viola è stato lo stesso dg dei gigliati Joe Barone: “Voglio chiudere un dettaglio per la società, per me, per la squadra, per il gruppo ma anche per il ragazzo: Jonathan Ikoné non è sul mercato, non è in vendita, non andrà alla Roma, ma rimane alla Fiorentina”. Belotti potrebbe andare comunque ai viola in un'operazione slegata per sbloccare l'arrivo di Angelino dal Lipsia.