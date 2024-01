Al Shabab-Roma: probabili formazioni, data, orario e dove vederla

Daniele De Rossi ha debuttato con una vittoria sulla panchina della Roma: 2-1 al Verona in campionato e i cori dei tifosi che hanno accolto con grande entusiasmo il ritorno dell'ex capitano in giallorosso. Dopo il successo di sabato scorso la squadra ha già voltato pagina e in questi giorni sta preparando la prossima giornata di campionato in programma lunedì 29 alle 20.45 in casa della Salernitana. Le prove generali sono previste per domani, quando la Roma giocherà in amichevole in Arabia Saudita contro l'Al Shabab di Carrasco.



AL SHABAB-ROMA, LE SCELTE DI DE ROSSI - De Rossi non farà molto turnover ma scenderà in campo con la formazione che ha in mente per la sfida di Salerno. L'allenatore dovrebbe confermare la difesa a quattro già provata col Verona, Mancini-Llorente sarà la coppia di centrali con Karsdorp da una parte e il ballottaggio tra Kristensen e Spinazzola sull'altra fascia. Pellegrini sarà provato di nuovo da mezz'ala insieme a Bove, la regia è nelle mani di Paredes; davanti si va verso la conferma del tridente che ha giocato dall'inizio qualche giorno fa: El Shaarawy e Dybala dietro a Lukaku.



DOVE VEDERE AL SHABAB-ROMA - La partita è in programma domani 24 gennaio alle 17.45 italiane allo stadio Al Awwal Stadium di Riyadh. Al momento non è stato comunicato se ci sarà una copertura televisiva della partita, che probabilmente sarà visibile in streaming sui canali social del club giallorosso.



Le probabili formazioni



Al-Shabab (4-2-3-1): Kim; Al Sabiyani, Sharari, Santos, Al-Harbi; Kanabah, Cuellar; Al-Muwallad, Bahebri, Carrasco; Diallo. All.: Biscan.

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Pellegrini, Paredes, Bove; El Shaarawy, Dybala; Lukaku. All.: De Rossi.