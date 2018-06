Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, Alex Meret è il primo obiettivo per la porta della Fiorentina. Il giocatore, reduce dal prestito alla SPAL, gradirebbe molto la destinazione. Il nodo da sciogliere è quello relativo alla formula: con un prestito con obbligo di riscatto si può dilazionare il pagamento (l'Udinese chiede pià di 20 milioni) in due volte.