Ad un giorno dall’andata preliminare di Conference League contro il Twente, che sancirà se la Fiorentina tornerà o meno ufficialmente in Europa, la dirigenza gigliata continua ad essere attiva sul mercato vigliando ogni possibile opportunità disponibile. L’obiettivo dei viola, ormai fino alla fine del mercato, resta lo stesso: Italiano vuole una mezz’ala per innalzare il livello del proprio centrocampo. Oltre ai già citati Bajrami e Barak, per il quale sembra comunque essersi aperta una possibilità con il Verona, la Fiorentina ha posto l’attenzione su un nome nuovo.



In queste ore la Fiorentina avrebbe aumentato i contatti per Orkun Kokcu del Feyernoord: centrocampista classe 2000, il naturalizzato turno è un profilo estremamente duttile che darebbe la possibilità al mister di cambiare la partita anche in corso. Nell’ultima settimana il giocatore è stato accostato anche ad altre squadre italiane, tra cui Milan e Roma, restando un obiettivo sensibilissimo per anche altri club europei: tra questi c’è la Fiorentina, che al momento ha ricevuto dal Feyenoord una richiesta da 18 milioni. Ovviamente tutto dipenderà dal risultato del preliminare: se la Fiorentina passa il turno è pronto l’assalto, in caso contrario il club dovrà focalizzarsi su altro.