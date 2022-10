La Fiorentina ha in rosa un grande giocatore,e di risultare sempre il più pericoloso in campo:. E' stato lui il capocannoniere - eccettuando Vlahovic - della scorsa stagione con, e c'erano tutti i presupposti per vivere la stagione della consacrazione in viola. Invece, a partire dall'infortunio patito nel precampionato nel primo tempo di un'amichevole contro il Betis di Siviglia,, che diventeranno verosimilmentecontro Basaksehir in Conference League e Spezia e Sampdoria in campionato. E se contiamo anche le gare giocate per miseri spezzoni a causa della condizione non ottimale, il piatto piange ancora di più: sono solo 4 su 15 le partite in cui l'argentino ha totalizzato almeno 45 minuti in campo.Lanon gli ha dato pace in questa prima parte di stagione, illo ha frenato nella prima parte della scorsa,. Ma anche, prima che la Fiorentina decidesse di investire la cifra record di 27 milioni bonus compresi su di lui,, con ben 6 reti all'attivo.Poco senso hanno le illazioni di chi dice che sia tutto un calcolo per arrivare in forma al Mondiale, dato che lo sfortunato Nico, eppure, dopo che il numero 22 ha gettato la spugna al 7' del primo tempo contro l'Inter,. Probabilmente più di esasperazione che di cattiveria. Esasperazione che, se si pensa che, è più che giustificata.